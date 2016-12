15 Ap-ordførere i nord krever konsekvensutredning

15 av totalt 52 ordførere fra Arbeiderpartiet i Nordland, Troms og Finnmark har gått sammen og skrevet et brev til sentralstyret i partiet, der de krever ny vurdering av mulighetene for oljeutvinning i området.

– Arbeiderpartiet bør fatte sine vedtak basert på den mest presise kunnskap i så viktige spørsmål sier Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik.

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik er en av de 15 som har skrevet under på brevet.

– I brevet til sentralstyret i Arbeiderpartiet ber vi dem ta behovet for konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen på alvor.

Oljefallet fortsetter

Neste år ventes oljeinvesteringene å falle til 143 milliarder og videre til 131 milliarder i 2018. Rapporten anslår at aktiviteten vil ta seg noe opp til 137 milliarder i 2019, før investeringene på nytt faller til 127 milliarder i 2020 og 126 milliarder 2021.

Behovet for arbeidsplasser til Nord-Norge veier tungt når ordførerne nå ber om konsekvensutredning.

– I tillegg trenger Norge inntektene som olje- og gassnæringa vil gi i mange tiår framover. Om få år stuper norsk oljeproduksjon. Da vil også inntektene stupe. Det betyr mindre inntekter til staten og velferd i hele landet. Derfor må nye områder konsekvensutredes, sier Aasvik.

Aasvik understreker at forutsetningen for oljeaktivitet i de sårbare områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er at det ikke ødelegge for fiskerinæringen.

– Det er vi veldig tydelig på. Samtidig har vi sett fra Vestlandet, Helgeland og Hammerfest at ulike næringer kan leve side om side.

Fredet ut stortingsperioden

Etter stortingsvalget i 2013 fredet regjeringen og samarbeidspartiene det omstridte området for de neste fire årene.

Både Troms og Finnmark Ap sa i november nei til konsekvensutredning. Det samme har alle de seks kommunene i Lofoten vedtatt. Bare Nordland Ap er fortsatt for konsekvensutredning.

Røst-ordfører Tor Arne Andreassen tror kravet fra ordførerkollegene kan slå uheldig ut for Arbeiderpartiet i nord.

For Ap-ordfører Tor Arne Andreassen på Røst var det uaktuelt å skrive under på oppropet.

– Et minus for Arbeiderpartiet

– Dette vil jeg ikke være med på. På Røst mener vi at eventuelle olje- og gassforekomster må få ligge. Petroleumsvirksomhet i matfatet vårt er altfor risikabelt. Skulle det skje en ulykke vil det ødelegge for fiskerinæringa i flere tiår framover, sier Andreassen til NRK.

Han minner om at det folkelige engasjementet i Nord-Norge mot konsekvensutredning er stort, og at det derfor kanskje ikke er så lurt å flagge dette synspunktet når vi går inn i et valgår.

– Det kan straffe seg. Jeg skjønner ikke hva de tenker på. Det er en liten bit av kysten igjen av Norge som er uberørt av oljenæringa. Akkurat her foregår verdens største og viktigste torskefiske. De bankene hvor de vil prøvebore er midt i fiskefatet hos oss.