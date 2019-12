Fremtidens spesialisthelsetjeneste på Helgeland: Et svekket tilbud til Helgelands befolkning

Vi viser til administrerende direktørs innstilling til styret i Helse Nord i sak 137-2019, der styret 18. desember skal avgi sin anbefaling for fremtidens spesialisthelsetjeneste på Helgeland.

Som helgelandsleger kjenner vi godt til det totale helsetilbudet helgelendingene mottar i dag. Vi kjenner til utfordringene ved dagens struktur i spesialisthelsetjenesten, utredningene som er gjort gjennom en flere års lang prosess mot fremtidens spesialisthelsetjeneste på Helgeland, og har lenge vært innforstått med behovet for endret struktur til det beste for pasientene. Imidlertid mener vi at den fremlagte innstillingen ikke er fremtidsrettet, og vil gi et totalt sett dårligere helsetilbud for svært mange helgelendinger, uten at det blir vesentlig bedre for noen.

Administrerende direktørs innstilling innebærer i realiteten en nedleggelse av sykehuset i Mosjøen, og en sannsynlig svekket funksjon ved enten Sandnessjøen eller Rana sykehus.

Tjenestene som er skissert i de to sykehusene i Sandnessjøen og på Mo i Rana innebærer totalt sett ingen oppbygging, eller mer fremtidsrettede tjenester, enn dagens modell. Den gastrokirurgiske funksjonen, og de administrative funksjonene, er unnlatt fra innstillingen. Sammen med administrerende direktørs tilførsel om en mulig ny vurdering av fødetilbudet, er det for oss åpenbart at helgelendingene gjennom den fremlagte sykehusmodellen IKKE vil møte to likeverdige sykehus, og at plassering av det gastrokirurgiske tilbudet og de administrative funksjonene i stor grad vil påvirke hvilket av sykehusene som i fremtiden får hovedfunksjonen som fullverdig akuttsykehus med fødetilbud.

Administrerende direktørs innstilling innebærer altså at Helgelandssykehuset går fra å ha to fullverdige akuttsykehus med fødetilbud og ett lite akuttsykehus med redusert akuttfunksjon, til to fullverdige akuttsykehus med fødetilbud. Etter all vår faglige forståelse vil dette på sikt reduseres til ett hovedsykehus med alle akuttfunksjoner, og ett sykehus uten fullverdig fødetilbud eller gastrokirurgisk tilbud. Det kan ikke faglig argumenteres for at dette vil gi en styrket spesialisthelsetjeneste, eller et bedre og tryggere tilbud enn dagens modell. I praksis vil en modell etter administrerende direktørs innstilling umiddelbart gi et betydelig dårligere akuttilbud til dagens vel 16.000 pasienter som sokner til sykehuset i Mosjøen. På sikt vil sannsynligvis også sykehustilbudet svekkes for ytterligere 30.000 helgelendinger, som sokner til Sandnessjøen eller Rana sykehus. Dette er ikke en modell som har vært utredet gjennom prosessen, og kan IKKE være veien å gå, når man nå planlegger fremtidens helgelandssykehus.

Vi mener enstemmig at ETT sykehus, sentralt på Helgeland, er den eneste veien å gå for et styrket og fremtidsrettet helgelandssykehus. Fag og pasient må ha hovedfokus, og likhet i helsetilbud er en av de mest grunnleggende verdiene det norske helsevesenet er tuftet på. Som regionalt helseforetak for en hel landsdel, oppfordrer vi på det sterkeste Helse Nord til å kjenne sitt ansvar for likeverdige og trygge helsetjenester til hele befolkningen i Helgelands-regionen, når styret nå skal avgi sin anbefaling om det fremtidige helsetilbudet til helgelendingene. Vi oppfordrer Helse Nord til å ikke blande lokalpolitiske hensyn med god og forsvarlig helsepolitikk, og ikke minst til å handle ut ifra helsefaglige hensyn.

God helsefaglig etikk er å bruke sine helsefaglige kunnskaper til det beste for pasienten.

Helgeland 13.12.19

Gunnleiv Birkeland, overlege generell kirurgi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Ramona Nofal, overlege urologi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Joakim Athlin, overlege plastikkirurgi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Egidijus Pagirskas, overlege hudsykdommer, Helgelandssykehuset Mosjøen

Yordanka Timova-Dimitrova, overlege øyesykdommer, Helgelandssykehuset Mosjøen

Dorota Slowinska, overlege nevrologi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Stefan Petrik, overlege hjertesykdommer, Helgelandssykehuset Mosjøen

Ulf Ahremark, overlege hjertesykdommer, Helgelandssykehuset Mosjøen

Klaus Becker, overlege radiologi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Guri Hoff Hansen, overlege psykiatri, Helgelandssykehuset Mosjøen

Peter Becskei, overlege anestesiologi, Helgelandssykehuset Mosjøen

