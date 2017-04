14 utenlandske sjøfolk bortvist fra Norge

Det er Utlendingsdirektoratet som har fattet vedtaket på bakgrunn av utvisningssaken som politiet opprettet i går. Begrunnelsen for at de er bortvist fra Norge, er at de har arbeidet i Norge uten gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Det vat torsdag morgen at politiet i Bodø aksjonerte mot på det tidligere hurtigruteskipet MS «Nordstjernen» og pågrep de 14 sjøfolkene på kaia i Bodø sentrum.

Politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Pågripelsen skjedde på grunnlag av at politiet hadde mistanke om burdd på utlendingsloven. Politiet opplyser om at de pågrepne er både menn og kvinner, og at de alle opprinnelig er fra Filippinene.

Det tidligere Hurtigruteskipet ble solgt i 2012 og eies i dag av rederiet Vestland Marine, og kom til Bodø fra Tromsø onsdag. Det skal ikke ha passasjerer om bord.

Får bøter

– Politiet har opprettet utvisningssak på det filippinske mannskapet. Alle 14 personene har i tillegg fått forelegg for brudd på utlendingsloven, opplyser politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

I løpet av dagen vil de bortviste personene bli transportert til Trandum. Deretter vil de bli sendt videre til Filippinene.

– Når det gjelder etterforskningen mot arbeidsgiver så vil denne fortsette etter påske, sier Ringkjøb.

Hurtigruten har leid skipet

Nytt mannskap er på vei til Bodø, og med unntak av noen private turer blir skipet blir liggende i byen fram til 27. april Da setter skipet kursen mot Hamburg. Foto: Josef Benoni Tveit / NRK

Hurtigruten sier de ikke har noe med saken å gjøre, men de har tidligere leid inn både skip og mannskap.

Den seneste turen fra Tromsø til Bodø var også i regi av Hurtigruten. På sine egne nettsider reklamerer Hurtigruten for at nostalgiske «Nordstjernen» tar med skiturister til noen av de beste og hemmelige skistedene i Nord-Norge.

– Det som har skjedd er først og fremst en sak mellom Vestland Marine og norske myndigheter. Rederiet vet veldig godt hva slags krav vi stiller til dem. Senest i vår bekreftet de til oss at alt var i den skjønneste orden, uttalte kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til NRK i går.

– Vi forventer som sagt at når skipet seiler for Hurtigruten, skal mannskapet behandles bra og driften skje etter gjeldende lover og regler. Om de ikke gjør det, er dette først en sak for politiet, sier Ege.

– Trist

Reder Jarle Rasmussen i Bergensrederiet Vestland Marine synes utviklingen i saken er trist.

– Det hele skyldes en misforståelse. I Norge seiler «Nordstjernen» under det såkalte NOR-registeret (Norsk Internasjonalt Skipsregister), og de ansatte har norske kontrakter og norske vilkår. Men noen av dem har kun arbeidstillatelse for de utenfor Schengen og EU, sier rederen.

Bortvisningen vil ikke få andre konsekvenser for sjøfolkene enn at de bli sendt hjem.

– Så fort papirene er ordnet kommer de tilbake til Norge igjen. Det blir en ekstra kostnader og det er selvsagt leit for sjøfolkene, sier Rasmussen.

Nytt mannskap er på vei til Bodø, og med unntak av noen private turer blir skipet blir liggende i byen fram til 27. april Da setter skipet kursen mot Hamburg.