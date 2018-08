SISTE: Like før klokken 20 får NRK opplyst fra sykehuset at tilstanden til gutten er stabil og at han ikke er alvorlig skadet.

Det var onsdag ettermiddag ved 14.30-tiden en ung gutt, ifølge politiet i Nordland, falt syv-åtte meter utenfor et stup i Vefsn ved Skonsengfjellet.

– Gutten gikk foran og gled utenfor stupet, sier operasjonsleder Fred Leirvik til NTB.

Redningsleder Olav Bjørgaas ved Hovedredningssentralen (HRS) forteller til NRK at gutten var sammen med familien, som var på tur i området.

– Gutten ramlet utenfor en skrent, og skadet seg. Det er snakk om beinbrudd og andre skader. Det virket alvorlig, slik at han ble sendt til St. Olavs hospital i Trondheim.

Hentet med Sea King

Ifølge HRS lå gutten vanskelig til.

– En luftambulanse fra Brønnøysund var først til stedet, og lege og andre redningsarbeidere fikk til slutt tatt seg ned til han.

– De fikk undersøkt og stabilisert gutten, før et Sea King redningshelikopter fikk heist han ut og fraktet han til Rørvik. Der ble de møtt med en luftambulanse, som fløy han videre til Trondheim.

Tilstand ukjent

Redningslederen sier at gutten har vært bevisst.

– Resten av familien ble evakuert ut av terrenget med helikopter.

HRS kjenner ikke til nasjonaliteten.

Politiet meldte først om at gutten var 14 år, men NRK får opplyst fra St. Olav i Trondheim om at dette ikke stemmer. Sykehuset vil ikke si nærmere alder, utover at det dreier seg om en tenåring under 18 år.