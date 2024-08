130 passasjerer sitter fast på tog

Dagtoget mellom Bodø og Trondheim står stille i Nordvik i Fauske kommune på grunn av feil med lokomotivet. Nå jobbes det med å få 130 passasjerer av toget.

– Det dreier seg om en feil med lokomotivet. Vi driver med feilsøking nå, sier pressevakt Steinar Olsen i SJ til Avisa Nordland.

Nå jobbes det med ulike alternativer for å få passasjerene av toget.

– En av mulighetene er å hente dem med et annet tog. En annen er å få hjelp til å trekke toget inn til plattformen i Valnesfjord. Vi har ikke bestemt oss helt ennå, sier Olsen til avisen.

Olsen sier senere at de nå har bestemt seg for å trekke toget til Oteråga stasjon ved Løding, øst for Bodø.

– Vi setter opp buss for tog til Trondheim fra Oteråga stasjon. Majoriteten av passasjerene skal til Trondheim, sier han.

Det drives fortsatt med feilsøking, men det er ifølge Olsen bestilt berging fra Bodø.

Toget skal ha stått stille i rundt en halvtime.

