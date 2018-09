En rekke utfordrende driftshendelser har resultert at 12 fly står på bakken, melder Widerøe i en pressemelding.

Tøft vær, møter med fugl, lynnedslag, tekniske utfordringer og planlagt vedlikehold har ført til situasjonen Widerøe nå er i.

Widerøe opplyser at de nå gjør det de kan for at utfordringene skal ramme så få som mulig av passasjerene.

Reisende kontaktes fortløpende

Passasjerer som rammes vil få beskjed om det via sms eller epost og tilbudt en alternativ reise eller refusjon.

I Tromsø er torsdag tre avganger kansellert, men selskapet opplyser at hele landet kommer til å bli berørt.

– Vi må gjennomføre kanselleringer over hele rutenettet vårt. Det betyr at hele landet vil bli rammet, utdyper informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli overfor NRK.

Catharina Solli, informasjonssjef i Widerøe, sier det er en helt unik situasjon for selskapet at så mange fly står på bakken. Foto: Widerøe

Hun sier Widerøe foreløpig ikke har oversikt over hvor mange flyavanger som vil bli innstilt eller hvor mange passasjerer som blir berørt.

– Dette er fly som skulle flydd både i nord og sør, men vi jobber på spreng for å løse situasjonen.

Torsdag står flyene plassert på Widerøes fem tekniske baser, avhengig av hvor utfordringene har oppstått. Noen av flyene står i Bodø for planlagt vedlikehold.

Vanskelig høst

Solli sier problemene som har oppstått for flyselskapet og de reisende, i stor grad skyldes forhold utenfor Widerøes kontroll.

– Vi har til enhver tid fly som står på bakken som en del av vårt vedlikeholdprogram, men dette er en helt unik situasjon for oss. Vi har vært rammet av mye vær og vind, lynnedslag og «birdstrikes». I tillegg er det tekniske utfordringer på noen av de øvrige flyene, noe som gjør det utfordrende å opprettholde driften.