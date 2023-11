12 prosent billigere buss i Nordland

Nordland fylkeskommune legger i dag frem budsjettet for 2024.

Der kommer det frem at de kutter bussbillettene med 12 prosent i fylket.

– Det betyr noe for våre reisende som benytter kollektivtransport. Vi kutter i både enkeltbilletter og på periodebilletter. Særlig for de som bruker bussen jevnlig, betyr det selvsagt mest, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø.

Reduksjonen i prisen på 12 prosent gjelder alle enkeltbilletter og periodebilletter.

Tidligere har det blitt kjent at hurtigbåtbillettene blir kuttet med 25 prosent.