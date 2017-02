12 nye uker i varetekt

Politiet har fått medhold om 12 nye uker i fengsel for den siktede etter drapet ved Skjombrua i november i fjor. Den 23 år gamle mannen er siktet for å ha knivstukket to menn i en bil, den ene mannen døde av skadene han fikk. Nå blir han sittende i varetekt fram til 15. mai. – Vi håper etterforskningen skal være klar til da. Hovedforhandlingene vil sannsynligvis holdes i oktober, sier politiadvokat Torgeir Kvitvik.