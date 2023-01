Våren 2019 slo politiet til mot 17 fiskeribedrifter i Lofoten og Vesterålen.

Mer enn 200 medarbeidere ble kontaktet, og politiet oppdaget blant annet nedslående bo- og arbeidsforhold flere steder.

En av de mest oppsiktsvekkende detaljene var at arbeidere flere steder fortalte at de fikk 7–8 euro i timen, noe som tilsvarer rundt 76 norske kroner.

På bakgrunnen av funnene i 2019 har politiet gjort omfattende etterforskning.

Det resulterte i en aksjon 13. desember i fjor.

Da aksjonerte Nordland politidistrikt i samarbeid med Økokrim, Finnmark politidistrikt og litauiske Financial Crime Investigation Service (FCIS/FNTT) mot et bemanningsnettverk.

Politiet mistenker at de har drevet omfattende skattesvik i forbindelse med utleie av arbeidskraft til fiskebruk i Nord-Norge.

I alt fire menn og en kvinne ble pågrepet i koordinerte aksjoner i Alta og Vilnius i Litauen. To av disse er nordmenn.

Les også: Avdekket slaveliknende forhold i fiskeindustrien: – Frykter det er toppen av et isfjell

11 selskap under etterforskning

I alt 13 straffesaker har vært under etterforskning knyttet til 10 litauiske og 1 norsk selskap.

– Disse mener vi inngår i dette kriminelle nettverket. Så vil etterforskningen fremover avgjøre om det er en eller flere personer som kan knyttes til de kriminelle forholdene.

Politiadvokat Cecilie Øiesvold sier de jobber med å undersøke om en eller flere kan knyttes til de kriminelle handlingene. Foto: Nordland politidistrikt

De fem personene er siktet for grovt skattesvik eller medvirkning til dette. Politiet gjorde ransakelser på ni adresser hvor det ble tatt både fysiske og digitale beslag.

En norsk statsborger er varetektsfengslet i Litauen og begjært overlevert til Norge. Politiet vil nå gjennomgå beslaget og fortløpende vurdere ytterligere etterforskningsskritt.

Skal ha unndratt moms for 8 millioner kroner

– Hva var det dere fant i 2019 som gjorde fortsatte?

– I etterkant av den aksjonen kom det inn anmeldelser fra Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Vi mener at det har foregått et skattesvik hvor det er unndratt merverdiavgift over en periode på to år med cirka 8 millioner kroner.

Politiet sier at etterforskningen vil vise om beløpet må justeres.

Ifølge politiet har bemanningsnettverket levert arbeidskraft til en rekke fiskebruk i Lofoten.

– Det har vært typisk at man har leid inn personell i perioder.

– Hva skjer videre?

– Vi har begjært han som er fengslet i Litauen utlevert til Norge. Det neste er å gjennomgå etterforskningsmaterialet fra denne aksjonen. Flere er siktet, men om det blir tatt ut tiltale mot alle må vi komme tilbake til.

– Samarbeidet med Litauen har kommet i stand gjennom Eurojust. Vi har fått praktisk hjelp og midler fra dem for å gjennomføre samarbeidet med Litauen.

Indikasjoner på menneskehandel i bransjen i 2019

I aksjonen fra 2019 ble det blant annet avdekket flere tilfeller av svart arbeid, manglende overtidslønn, timelønn nede i 40 kroner timen og brudd på arbeidstidsbestemmelser.

Hos 19 av de kontrollerte bedriftene ble det avdekket brudd.

Bakgrunnen for aksjonen var signaler om at utenlandske arbeidere i fiskeindustrien i Nordland ble utsatt for menneskehandel og slavearbeid.

– Det har vært veldig mye omtale av sosial dumping i norsk sjømatnæring. Derfor er det skuffende å erfare at det fortsatt er virksomheter som driver på denne måten, sa forbundsleder Anne Berit Aker Hansen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Etter aksjonen bekrefter daværende leder i A-krimsenteret, Lars-Jørgen Gunnestad, at det var indikasjoner på menneskehandel.