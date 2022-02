11 ordførere om tarmkreftkirurgien: – Vi er dypt rysta

11 ordførere på Helgeland reagerer kraftig på at administrasjonen i Helgelandssykehuset vil legge tarmkreftkirurgien til Mo i Rana.

I et åpent bekymringsbrev skriver ordførerne at de er dypt rysta over forslaget som skal behandles i styremøtet i Helgelandssykehuset i morgen.

. Det var i går innstillinga fra administrasjonen ble kjent.

Ordfører i Alstahaug, Peter Talset, sier de mener at hovedsykehuset i Sandnessjøen må få tarmkreftkirurgien.

– Alle peker på at tyngdepunktet i spesialisthelsetjenesten på Helgeland må ligge sentralt. Og der har man etter hvert landa på Sandnessjøen. Og da tenker vi at forslaget er i strid med intensjonen i dette.

I brevet skriver ordførerne bl.a.:

«Mye har vært sagt og skrevet om kreftkirurgisaken de siste to årene, og det har vært tøft for både fagmiljø og pasienter med et offentlig ordskifte som tidvis har skapt unødig frykt og omdømmetap for en allerede sårbar pasientgruppe. Tilsyn har vært gjennomført og har tilbakevist at det er kvalitetsmessige ulikheter sykehusene imellom.»

Det er ordførerne i Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad som har skrevet under på det åpne brevet om tarmkreftkirurgien på Helgeland.

Styret i Helgelandssykehuset skal i morgen ta stilling til hvor pasienter som trenger tarmkreftkirurgi på Helgeland skal opereres. Denne kirurgien ble midlertidig flytta til Bodø høsten 2020.