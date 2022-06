Kunne du tenkt deg en sommerjobb som kameltrener? Eller kanskje som glassblåser? Det er bare noen av de over 1000 sommerjobbene i Nord-Norge som er tilgjengelige.

Gjennom en kampanje ønsker næringslivet i Nord-Norge å synliggjøre jobbmulighetene i landsdelen.

Nå var det riktignok ikke å være kameltrener i fire uker som lokket Steffen Elias Mjaaland (19) og Jostein Lorentzen Harrang (20) til å ta seg sommerjobb i nord, men gaming.

De to får nemlig kombinere gaminginteressen med lønnet arbeid.

– Det er ikke så mange som bare vil ha sommervikarer. De fleste vil ha noen som kan være her til høsten. Så jeg hørte ingenting fra de fleste plassene jeg søkte, forteller Jostein.

– Hva er viktig i en jobb for dere?

– Jeg oppdaget da jeg gikk på folkehøyskolen, at jeg er et mer sosialt menneske enn det jeg trodde jeg var. Så det å ha et godt sosialt miljø på jobben er det aller viktigste, mener Jostein.

– En jobb hvor jeg blir litt utfordret. Jeg synes det er kjedelig å ikke få brukt hjernen så mye. Så gode utfordringer og det sosiale, forteller Steffen.

– Jeg har en interesse for gaming og e-sport, og dette var en jobb som er relevant for det. Det er også litt praktiske arbeidstider her. Det starter ikke altfor tidlig eller alt for seint, så du kan ha en jobb før det og så komme hit etterpå, forteller Jostein. – Jeg har vært interessert i IT i alle år, så en jobb hvor man fikser litt «småbranner» virker veldig fint for meg, sier Steffen.

Arbeidsgiver: – En unik mulighet

Leder i Stormen bibliotek, Trud Berg forteller at guttene passer bra til jobben for det spesielle kunnskapsfeltet. Hun roser ordningen, og sier det ga dem en mulighet til å satse mer på gaming for unge på biblioteket.

– Det ga oss en unik mulighet til å utvide det tilbudet vi har. Det gir oss mulighet til å ha flere ansatte, flere åpningsdager og med det får flere unge game gratis i sommer, forteller Berg.

Arbeidsgivere som melder seg på kampanjen får pengestøtte for hver ansettelse, men kan maks få støtte til tre ansettelser

– Jeg håper at samarbeidet med 1000 jobber og det vi kan bidra med faktisk kan bidra med at de kommer hjem igjen til Nord-Norge etter endte utdanning, sier hun.

Tar med seg bakgrunn fra e-sport-linje

Guttene ble kompiser da de startet første året på videregående og har gått en e-sport-linje på folkehøyskole sammen det siste året.

Nå har de fått seg en sommerjobb på Digital Kveld hvor de holder et åpent gamingtilbud for barn og ungdommer som kan komme innom for å spille gratis på biblioteket.

Arbeidsoppgavene deres er å rigge opp PC-er, logger på maskiner, og holder ting oppdatert hvis noe går galt.

Stor økning i antallet ledige sesong-arbeidsplasser

I 2022 har det blitt en markant økning av stillinger til sommerjobber, viser tall fra NAV.

Kampanjen fra næringslivet kommer som et svar på perspektivmeldingen Unge stemmer som ble lansert av Konjunkturbarometer for Nord-Norge.

I rapporten gikk det frem at unge etterlyser et mer åpent arbeidsmarked, og ikke minst at mulighetene i arbeidsmarkedet synliggjøres bedre.

Målet med kampanjen 1000 jobber var nettopp tusen jobber, men interessen har gått over forventningene, ifølge Gudrun Gulldahl i Sparebanken Nord-Norge.

– Vi synes vi var veldig ambisiøse med å nå tusen sommerjobber, men da fristen for å få støtt gikk ut, hadde vi fått søknader om 1349 sommerjobber, sier hun.

OVERRRASKET: Gudrun Gulldahl i Sparebanken Nord-Norge var overrasket over responsen de fikk da de søkte sommerjobber. Foto: Marius Fiskum / SpareBank 1 Nord-Norge

Ifølge Ingvild Brox Kielland i SpareBanken Nord-Norge finnes det ikke tilsvarende prosjekter i regi av banken andre steder i landet.

Sparebanken Midt-Norge har en ordning som ligner, og der de samarbeider med LO, men det er ikke i samme skala, påpeker hun.

De to nyansatte gamerne ved biblioteket mener det er problematisk at få ønsker å bo i nord.

– Det å faktisk vise at det er attraktive jobbtilbud her, tror jeg er utrolig viktig, mener Jostein.

– Hvorfor tror du folk vil flytte sørover?

– Bedre klima, mer jobbmuligheter, flere studiemuligheter. Rett og slett flere folk og tilbud.