100 tips om savnet nederlender: – Aldri opplevd så mye trykk i en slik sak

Ingen vet hvor nederlenderen Arjen Kamphuis er blitt av. Hans personlige eiendeler er funnet i Nordland, men mobilen hans skal ha blitt sporet til Rogaland i tiden etter forsvinningen. Politiet sier de samarbeider med kolleger både i Nederland og Danmark i saken.



Dette vet vi:

Den siste sikre observasjon av Kamphuis er da han sjekket ut av Scandic Hotel i Bodø den 20. august.

Politiets tre teorier er at han enten har forulykket, er utsatt for en kriminell handling eller at han har forsvunnet frivillig.

Mobilen hans skal ha blitt sporet til Rogaland ti dager etter at han forsvant.

Politiet tror de har funnet Kamphuis' kajakk og padleråre i havet mellom Rognan og Fauske i Nordland.

Hevder å ha sett ham

Antallet tips har økt fra 80 til over 100 siden fredag. Hovedsakelig består tipsene av observasjoner av en person som passer beskrivelsen av Kamphuis.

Kajakken som er funnet er av merket Oru Kayak Coast XT og politiet antar at den tilhørte den savnede Arjen Kamphuis. Foto: Politiet

I løpet av helga har politiet utført nye søk i havet mellom Rognan og Fauske, i nærheten av der det ble funnet en kajakk sist uke.

Nylig fant også en privatperson en padleåre. Siden den er av samme merke og ble funnet i samme område som kajakken, tror politiet åren tilhører Kamphuis. Padleåren ble levert til politiet i helga.

Kystvakta bidro i helgas søk, men ifølge politiinspektør Bjarte Walla ble det ikke gjort nye funn i søket.

Politiet har i mellomtiden mottatt andre tips.

* Se video om forsvinningssaken:

Hva har skjedd med Arjen Kamphuis? Du trenger javascript for å se video.

Kan ha gjemt seg på lasteskip

Blant annet etterforsker de nå tips om at nederlenderen kan ha gjemt seg på et lasteskip som gikk fra Rognan, i dagene etter han ble observert i Bodø.

Det var den nederlandske avisen Algemeen Dagblad som først omtalte saken, med opplysninger fra lokale i Rognan.

– Vi fikk inn tips om dette i forrige uke, og vi har pågående etterforskning opp mot dette, sier Walla.

Tipsene går ut på at skipet fraktet last fra den lokale fabrikken Nexans i retning Stavanger. Kommunikasjonsdirektør Trude Larstad i Nexans Norway sier til NRK mandag at det kun har ligget ett skip til havn på Rognan i dagene etter 20. august.

– Skipet tilhører ikke Nexans, og jeg henviser til politiet for ytterligere svar, sier Larstad.

Ifølge et søk NRK har gjort på Kystverkets digitale karttjeneste, Kystinfo, lå ett skip til havn. Lasteskipet som seiler under nederlandsk flagg, forlot Rognan fredag 24. august klokken 17.56. Deretter seilte skipet sørover langs norskekysten, forbi Stavanger, før det la til kai i Bremerhaven i Tyskland 29. august.

Politiet ønsker ikke å bekrefte skipets navn.

Kystvaktens KV «Heimdal» har bidratt i søket i havet utenfor Rognan. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Snakket med vitne

Walla bekrefter også at politiet har fått inn tips om at Kamphuis skal ha blitt observert i følge med to personer i Vikeså i Rogaland, som VG skrev forrige torsdag. De tre skal ha pratet på tysk og nederlandsk, og vitnet skal ha kjent igjen Kamphuis fra etterlysningsbildet.

Savnede Arjen Kamphuis. Foto: @ncilla/twitter / skjermdump

Nordlandspolitiet har vært i dialog med vitnet og har samlet inn materiale fra området. Walla ønsker ikke å kommentere hva slags materiale de har samlet inn.

– Det er gjennomgått, og vi går fremdeles gjennom det og de andre etterforskningsskrittene som det har ledet til, sier Walla.

Materialet ble samlet inn i forbindelse med at de oppdaget signal fra savnedes SIM-kort kvelden i Vikeså 30. august, ti dager etter han sist ble observert. Først var det hans nederlandske SIM-kort som ble registrert, og deretter ble det skiftet til et tysk kort som også er registrert på hans navn, skriver ABC Nyheter.

Tipset om observasjonen har ifølge politiinspektøren ikke ført til noen bekreftelser eller avkreftelser i forbindelse med saken.

Krevende etterforskning

Politiet får inn tips fortløpende, og mengden gjør at etterforskningen er relativt omfattende.

– Vi gjør etterforskninger knyttet til alle tips vi får inn, så det gjør arbeidet krevende. Vi har aldri opplevd så mye trykk i en savnetsak, sier Walla.