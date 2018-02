10 hurtigbåtanløp og flere avganger kuttes: – Det er helt forferdelig

På Nordværnes i Rødøy er fortvilelsen stor. Onsdag aksjonerte lokalbefolkningen på hurtigbåtkaia mot at anløpet kuttes. Nordlandsekspressen mellom Bodø og Sandnessjøen skal ikke lenger anløpe bygda.

– Plutselig tar de det bort uten at vi har kunnet uttale oss i forkant. De andre anløpene har hatt høringstid på 30 måneder, mens dette ble bare kuttet i et pennestrek, sier Inger Monsen.

Det er ikke første gang folk på Nordværnes opplever at hurtigbåtanløpet deres har stått i fare. Denne gangen trodde de at de fikk beholde båten.

– I det siste samferdselskartet så det lyst ut, men så kom sjokket, sier Monsen.

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) sier vedtaket er endelig.

– Jeg forstår frustrasjonen godt. Det lå inne i innstillingen i fylkestinget at det fremdeles var et anløp, men i fylkestinget gjorde de et vedtak hvor de tok inn to øyer i Rødøy, også tok de bort Nordværnes.

Les også: – Enkelte velger å gå av båten, når de får høre billettprisen

Mener fylket må snu

Anløpet Nordværnes er bare ett av flere som nå kuttes. Nordland fylkeskommune skal spare penger.

I fjor brukte fylkeskommune rundt 460 millioner kroner på å drifte ferge- og hurtigbåtene. I perioden 2018–2021 skal dette kuttes med 34 millioner kroner.

Også i Steigen kommune reageres det. Leder i Steigen Arbeiderparti, Fred Eliassen, mener kommunen rammes hardt.

– Dette rammer ungdom, næringsliv, og fastboende. Det er mildt sagt provoserende at de dropper Holkestad for å spare fem minutter. For oss har dette en veldig stor betydning.

Dette er endringene som iverksettes 1. februar Ekspandér faktaboks Kutte avgang på Helnessundruten tirsdager. Etter ønske fra kommunen flyttes tirsdagsavgangen til torsdag med virkning fra 1.3.2018.

Lørdagstilbudet i Nex II legges ned september - mai

Dag avgang i Rødøyruta kuttes tirsdag, onsdag og fredag.

Rundtur mandager i ytre-Gildeskål kuttes.

Nedlegge av anløpsstedene Husvær, Brasøy fergekai og Austbø på Herøyruten.

Nedlegge anløpsstedene Hulløyhamn, Kjerrvik og Nordbukt i Tysfjordruta.

Nedlegge bestillingstur fredag kveld på Meløyruten. Nedleggelse av anløpssted Smines på ruta Myre – Øksnes - Vestbygd.

Nedlegging anløp av Bjørn på nordgående Nex I mandag-fredag + søndag sørgående

Nedlegge anløp av Nordværnes på Nex I

Nedlegge anløp Holkestad (Kvig ut av rutetabell – har ikke vært anløpt på flere år) på Nex II

Kutte Landegode på tur fra Helligvær kl 17:00 man-fre + 1720 lør i Væran ruten

Bliksvær og Givær blir signalanløp lør 09:20 fra Bodø i Væran ruten

Nedleggelse av bestillingstur på kveld kl 2025 fra Solfjelsjøen mandag-torsdag og morgentur kl. 0620 på lørdager.

Eliassen er heller ikke fornøyd med behandlingen.

Fred Eliassen Foto: Helge Lyngmo / NRK

– Dette er en måte å seigpine oss. De setter opp billettprisene, og til slutt får de et alibi for å legge ned. Vi er en klamp om foten, og samtidig sier de at de skal satse på områder hvor verdiene skapes. Vi forventer at de snur.

Svein Eggesvik sier fylkeskommunen må prioritere.

– Akkurat når anløpene legges ned føles det gjerne urettferdig, men vi må se på hvor det er viktigst å ha anløpssteder i forhold til næringsliv og fastboende.

– Flere reagerer på at anløpet på Holkestad i Steigen legges ned for å spare fem minutter, hva er din kommentar?

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) har måttet tåle kraftig kritikk for kutt i båttilbudet. Foto: Nordland fylkeskommune

– Med færre anløp på Nordlandsekspressen sparer vi mellom 300.000-500.000 kroner per anløp, og de reisende får 5–10 min kortere reisetid, sier Eggesvik.

På de mindre stedene med mindre båter er det også mindre besparelser.

Mer tungvint

I Øksnes kommune i Vesterålen skal anløpet Smines legges ned. For Marion Letzner på Skogsøya betyr det at hverdagen blir tungvint. Smines ligger på fastlandet og her han hun og flere av de 21 registrerte fastboende bilene sine.

Marion Letzner er frustrert over at anløpet Smines legges ned. Foto: Ole Dalen / NRK

– Jeg syns det er helt forferdelig og uforståelig. Det er veldig mange som reiser over på Smines. Nå er det slutt, og vi forstår ikke hvorfor.