Skredfaren er over i Longyearbyen

– Vi har fått et klart faglig råd om at skredfaren er over for denne gang, sier sysselmann Kjerstin Askholt under et folkemøte i Longyearbyen i kveld. Evakueringen oppheves delvis, men det vurderes om de øverste husrekkene må fraflyttes permanent.