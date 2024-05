Regjeringen med 250 millioner til Helse Nord

Tidligere i mai ble det kjent at regjeringen gir 140 millioner til sykehus i Narvik og Lofoten.

Nå kommer regjeringen med 90 nye millioner til rekruttering i Nord-Norge.

Pengene regjeringa skal gi nå, kommer i tillegg.

Slik skal pengene fordeles:

Ansettelser: 90 millioner til å øke rekrutterings- og samhandlingstilskudd.

Klinikk Alta: 15 millioner skal gå til Finnmarkssykehuset for å styrke Klinikk Alta. Det skal gå til å sikre fødetilbudet, styrke poliklinikk, psykisk helsevern og dagbehandling.

Narvik og Lofoten: Akuttilbudet opprettholdes med 80 millioner til Narvik og 65 millioner til Lofoten.

Dette er de samme 150 millionene som regjeringa tidligere i mai varslet at skulle komme til Lofoten og Narvik.

– Nå har regjeringen valgt å styrke Helse Nord med 250 millioner kroner. Det er fordi vi er opptatt av at det skal bli økt kvalitet, mer nærhet i tjenestene og ikke minst kortere ventetider. Derfor er det viktig å prioritere en ekstraordinær innsats i de nordligste landsdelene, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Vestre som nylig tok over for Kjerkol, sier han er glad for at regjeringen har fått denne satsingen på plass.