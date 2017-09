Meløy inn i ROBEK

Meløy kommune har mottatt varsel om at kommunen skal inn i på den såkalte ROBEK-listen, skriver Avisa Nordland. Det er et udekket underskudd i driften fra 2014 på 2,2 millioner kroner som er årsaken til at Meløy kommune blir innlemmet i register for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).