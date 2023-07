Gult farevarsel for skogbrann i deler av Nordland

Meteorologene har i dag utvidet farevarselet om skogbrann til å gjelde fra litt sør for Bodø og opp til Nordkapp i nordøst.

Det melder Varsom.no.

–Det som er viktig at folk tenker igjennom når de ferdes i skog og utmark er at de ikke tenner bål eller bruker åpen ild i det som er brannfarlige områder, sier brannsjef i Salten brann Per Gunnar Pedersen.

Han forklarer at slik varselet er nå fraråder de sterkt all bruk av åpen ild i utmark.

Pedersen minner om det lovpålagte bålforbudet mellom 15. april og 15. september.