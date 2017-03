- Roter med penger til livssyn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den Norske Kirke i Norge fikk 25 millioner kroner for lite i fjor, mener Human-Etisk Forbund. Dette skyldes at kommuner må gjøre enkeltvedtak for alle livssyn som er representerte i egen kommune, noe som innebærer over 21 000 vedtak i året.