- Familien ønsker svar på hvorfor sønnen ble drept

– Foreldrene ønsker å være tilstede for å treffe personen som tok livet av sønnen deres. De ønsker å se han og de håper å få svar på det som skjedde drapsdagen, sier bistandsadvokat Per Ove Marthinsen.

Martin Bjørge Liebraaten var ingeniørstudent i Narvik. 1.november i fjor ble han funnet hardt skadet i en bil ved Skjombura utenfor byen. I bilen var også en 20 år gammel mann fra Harstad, også han var knivstukket.

Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til Martin Bjørge Liebraaten, stod ikke til å redde. Den andre mannen overlevde.

En tredje person hadde stukket av i en stjålet bil.

Obduksjonsrapport: 21-åring drept med 17 knivstikk bakfra

Når rettssaken starter i Ofoten tingrett mandag, står en 24 år gammel mann fra Ballangen tiltalt for drap og drapsforsøk. Forsvarer Jon Anders Hasle sier hans klient vil tilstå.

- Han er veldig lei seg for det som har skjedd og ønsker å bidra til å få oppklart saken, sier Jon Anders Hasle, som forsvarer 24-åringen fra Ballangen. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Det er ingen hemmelighet at han vil legge kortene på bordet. Han erkjenner langt på veg det som står i tiltalen.

– Tiltalte fikk panikk

Ifølge forsvareren var det uenigheter om penger i forbindelse med mindre narkotikaomsetning, som var foranledningen til knivstikkingen. De tre mennene satt i samme bil på veg til Narvik, der det skal ha oppstått uenigheter.

– Årsaken til at det gikk så galt som det gjorde, har nok med den type panikk som han fikk underveis i kjøreturen, sier Hasle.

Siktet i Narvik erkjenner straffskyld: – Han ble redd og slo med kniven

– Han er veldig lei seg for det som har skjedd. Det har plaget han over tid å vite at han skal i retten og møte de menneskene som han har gjort så vondt, sier forsvareren.

Det er satt av fem dager til rettssaken i Ofoten tingrett.

Bistandsadvokat Per Ove Marthinsen sier foreldrene til avdøde er innstilt på å følge hele.

– For foreldre og søsken har det vært et år preget av bunnløs sorg. De ser det sånn at det kan bli noe lettere å komme seg videre etter at denne saken er ferdig.