ET STEG VIDERE: En måned på tur sammen gjorde at familien Glommen Nilsen fra Arendal, mentalt kom seg videre etter den alvorlige fallulykken. – Vi tok et ordentlig langt steg inn i framtida, beskriver Benedikte Nilsen (i midten bak). Trond Glommen (t.v.) Sander Matias Nilsen Flegstad (t.h.) og Sanne Marie Nilsen Glommen (foran).

Foto: NRK