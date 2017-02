– Dette blir fiskeporno

– Vi må la folk få se slik at alle kan forstå hvor godt fiske det faktisk er der borte. Det blir fiskeporno i alle programmene, lover Lars Monsen.

De har med seg godt med mat, men lever i det store og hele på selvfiskede middager på turene. Foto: Monsen, Monsen og Mattis / NRK

I serien Monsen, Monsen og Mattis som har premiere søndag, er Lars sammen med lillebror Jan, og kompisen Mattis på tre månedslange ekspedisjoner (Se faktaboks). Utfordringene på turene er ulike, men fiskeforholdene ganske så fantastiske hele tiden.

– Det var kjempegodt fiske. Her blir det fisk som spreller, hopper og gjør motstand. Å fiske blir vi aldri lei av, sier Lars, som ble spurt om å bli med da kameraten Mattis Thørud og Lars´ lillebror Jan allerede hadde startet planleggingen. Lars ble med, og med ham følger selvsagt også et lett tilgjengelig kamera.

Leirbålet om kvelden er det Lars Monsen kaller gevinsten av å ikke dra på tur alene. – Man får det herlige kameratskapet rundt bålet. Deler opplevelsene, legger en plan, diskuterer kart, og har de samme utfordringene vi må løse, sier han. Foto: Monsen, Monsen og Mattis / NRK

Vil inspirere

At det er mulig også for travle småbarnsfedre å komme seg på langtur, er et av seriens viktigste budskap, ifølge Lars Monsen.

– Vi håper at veldig mange som Jan og Mattis, familiefedre i full jobb, kan se at det faktisk er mulig. Man må planlegge i et par år, si fra til jobb og familie, og begynne å spare. Med et budsjett på 50 000 kroner så får man det til, mener Lars.

Akkurat slik gjorde Mattis Thørud det. Som firebarnsfar og meget aktiv i barnas skole og fritid, var planlegging god tid i forveien løsningen.

– Vi lever og ånder for å planlegge slike turer, for så å komme hjem og suge på karamellen etterpå. Jeg har hundre kompiser som sier jeg er så heldig som har tatt slike turer. Faktum er at det kan alle gjøre. Og det håper jeg flere innser etter å ha sett programmene, sier Mattis.

Jan Monsen. Foto: Monsen, Monsen og Mattis / NRK

De andre om Jan:

Mattis: – Ekstremt robust og kunnskapsrik. Særlig når det røyner på er han en klippe på tur. Samtidig veldig laidback og sosete. Utrolig sterk, og flink til å holde holdet kaldt.

Lars: – Sjeldent dyktig sosialt sett. Alltid blid, og har en humor vi andre ler godt av. Muskelbunt og arbeidsjern.

Mattis Thørud. Foto: Monsen, Monsen og Mattis / NRK

De andre om Mattis:

Jan: – Han har en sykdom, og det er at han er kronisk positiv. Han er den positive planleggeren som finner ut alt, og lager lister. Hedmarking, sindig og rolig type.

Lars: – Underfundig tenker som sørger for logistikken med glans. En strateg og systemansvarlig.

Lars Monsen. Foto: Monsen, Monsen og Mattis / NRK

De andre om Lars:

Mattis: – Virkelighetens Lars er tøffere, og enda mye råere enn den du ser på TV. Han har så enormt mye kunnskap og gode ferdigheter i villmarken.

Jan: – En bauta og trygghet. Han klarer seg under absolutt alle forhold. Ekstremt god på kart og bålfyring. Jerndisiplin, hvis noe må gjøres så blir det gjort.