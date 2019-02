Etterforskningsledere slår alarm – ikke nok politifolk til å etterforske barnevold

NRK har spurt følgende to spørsmål til etterforskningsledere i alle tolv politidistrikt:

Er bemanningen god nok til å etterforske saker om vold mot barn, eller er det behov for bedre bemanning?

Hva kan konsekvensene være om politiet ikke har nok bemanning?

Vi har fått svar fra alle politidistriktene. 7 av 12 etterforskningsledere mener at de er for få folk – og at sakene dermed hoper seg opp.

Ved to andre politidistrikt hadde de ønsket flere ressurser. Her er alle svarene:

Troms politidistrikt:

– Troms politidistrikt har ikke tilstrekkelig bemanning og kapasitet. Økt saksmengde, økte kvalitetskrav og overgrep på internett er årsaken til kapasitetsproblemer på dette området i hele distriktet. Konsekvensen er at restansene øker og som en følge av dette er det fare for at kvaliteten på politiets etterforskning blir dårligere.

Trøndelag politidistrikt

– Svaret helt klart nei på om bemanningen er god nok. Vi skulle vært mange flere. Denne uka måtte vi avlyse og utsette to barneavhør fordi etterforskningen i forkant ikke var tilstrekkelig. Dette på grunn av mangel på etterforskere. Konsekvensen av dette kan man jo bare spekulere i, men det er jo klart at det er en grunn til at disse barna skal avhøres. De fortjener å bli hørt så fort som mulig slik at vi eller Barne- og familietjenesten får gjort noe med situasjonen de er i. Et annet problem er at når selve avhøret er gjennomført så blir sakene liggende unødvendig lenge fordi man får stadig nye saker som skal prioriteres.

Møre og Romsdal politidistrikt:

– Bemanningen er ikke god nok til å etterforske saker om vold mot barn slik vi ønsker. Det er i hovedsak de samme etterforskerne og juristene som behandler disse sakene som også etterforsker andre alvorlige og prioriterte saker. I forbindelse med tilrettelagte avhør er det mange personer involvert i aksjonsdager, der vi avhører barnet parallelt med andre etterforskningskritt slik som avhør av mistenkte, ransaking mm. Det er behov for bedre bemanning til å etterforske vold og overgrepssaker. En av konsekvensene kan være at saksbehandlingstiden i disse sakene blir lengre enn ønskelig, noe som kan være belastende både for barna det gjelder og for dem som har status som mistenkt eller siktet i saken. Når ressursene er knappe må vi prioritere initialfasen slik at bevis ikke skal gå tapt, men lite kapasitet kan medføre at sakene vil kunne bli liggende i påvente av ytterligere etterforskning etter at avhøret av barnet er tatt. Vi må prioritere de alvorligste sakene.

Vest politidistrikt:

– Vest politidistrikt prioriterer alle straffesaker som involverer barn svært høyt. Spesielt det som går på vold og seksuallovbrudd. Vi har tidsfrister for gjennomføring av tilrettelagte avhør av disse. Vi har ikke nok etterforskere til å ta unna alle de prioriterte voldssakene innen rimelig tid. Men blant de sakene vi har til etterforskning, prioriterer vi voldssaker mot barn først. Svaret blir da at vi totalt sett ikke har nok etterforskere og har derav behov for større bemanning selv om vi tar voldssakene mot barn først. Konsekvensen at for liten bemanning er at etterforskningen tar lengre tid. Spor og viktige opplysninger kan gå tapt og i tillegg til at det tar lengre tid for barn å «komme videre» etter hendelsen.

Innlandet politidistrikt:

– Innlandet politidistrikt har som flere andre politidistrikt utfordringer knyttet til kapasitet innen etterforskning. I saker om vold mot barn er det særlig viktig med kompetent personell med relevant utdanning innen fagfeltet. Dette tar tid å opparbeide, og er krevende å beholde over tid. Problemstillingen gjør seg gjeldende både for politietterforskere, så vel som politiadvokatene. Saker som omhandler grov vold mot barn er høyt prioritert i Innlandet politidistrikt. Vårt personell er kompetente, men vi har behov for å styrke bemanningen. Vi har i forbindelse med politireformen etablert et fagavsnitt med særlig ansvar for grov vold og seksuelle overgrep mot barn. Avsnittet er i en etablerings- og oppbyggingsfase og vil gjøre oss bedre rustet til å håndtere disse sakene.

Øst politidistrikt:

– Politi-Norge er midt i en stor omorganisering. Det er noe vanskelig å finne frem til riktig bemanning når tre politidistrikt – Romerike, Follo og Østfold – skal bli til ett. Slik det ser ut nå så sliter vi med store restanser innen etterforskning av saker knyttet til vold mot barn. De største restansene finner en hos påtalejuristene. Allikevel så er ikke saksbehandlingstiden tilfredsstillende på etterforskningssiden heller. Slik det ser ut nå så er ikke bemanningen tilstrekkelig. Konsekvensene med for lav bemanning er at sakene ikke blir ferdigstilt innen rimelig tid, med den belastningen dette medfører for de involverte. Kvaliteten i etterforskningen forringes ved at saken blir liggende rolig i mange måneder før noe skjer. Dette vil påvirke oppklaringsprosenten i negativ retning. Etterforskingsskritt blir først gjennomført etter flere måneder. Dette kan medføre at barnevernet ikke har anledning til å vente på politiets arbeid og at de i verste fall må tilbakeføre barn til en voldelig hverdag.

Agder politidistrikt:

– På dette området, som på andre prioriterte områder, er det et ønske om økt bemanning og kompetanse for å kunne avdekke, etterforske og forebygge vold mot barn. En konsekvens av for lite bemanning er at det i enkelte saker ikke blir den nødvendige fremdriften i etterforskingen, og dermed står i fare for at de ikke blir etterforsket med den nødvendige kvalitet.

Finnmark politidistrikt:

– Finnmark politidistrikt har hatt høy prioritet på å etterforske voldssaker der barn er involvert. Alle slike saker skal anmeldes og etterforskes, og Finnmark har de siste årene hatt en høy andel tilrettelagte avhør sammenliknet med resten av landet. Vi mener at vi bruker forholdsmessig mye ressurser på dette området i politidistriktet, der det er et samspill mellom etterforskere med spesialkompetanse og ordinære etterforskere i den enkelte sak. Vi erfarer at disse sakene kan være krevende å etterforske, og at det slik sett alltid vil være ønskelig med flere etterforskere med spesialkompetanse som kan bidra. Kapasiteten vurderes løpende, med hensyn til kapasitet på etterforskning og tilrettelagte avhør av barn.

Nordland politidistrikt:

– Nordland politidistrikt har siden opprettelsen hatt vold og seksuelle overgrep mot barn som sitt øverste prioriterte område. Området er styrket over flere år, og det er avsatt egne etterforskere, barneavhørere og jurister til dette feltet, ved nyopprettede stillinger og omallokering av ressurser. Dette er et svært krevende arbeidsområde, både i forhold til etterforskning og påtalebehandling. For Nordland politidistrikts del har dette medført at slike saker tar noe mer tid å etterforske og iretteføre enn hva som er ønskelig. Vi kunne absolutt dratt nytte av flere ressurser. Imidlertid viser vår oppklaringsprosent innenfor dette område at vi har god kvalitet på det arbeidet som utføres.

Sør-Vest politidistrikt:

– Saker som angår de mest sårbare i samfunnet, barn, skal og må prioriteres høyt i Sør-Vest politidistrikt. Tilrettelagte avhør skal gjennomføres innen fristen og saken skal prioriteres høyt både før og etter avhøret. Det er viktig å presisere at det til enhver tid gjøres vurderinger for å prioritere politidistriktets ressurser på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. Ideelt sett kunne vi alltid ha ønsket oss flere ressurser, men vi må forholde oss til de rammene vi har blitt tildelt og prioritere ut i fra det. Saker der barn er involvert vil, som andre saker, variere i kompleksitet og omfang. Det betyr at enkelte saker har lenger saksbehandlingstid. Det må likevel ikke være tvil om at disse sakene er et av våre viktigste fokusområder.

Sør-Øst politidistrikt:

– Seksjon for seksualforbrytelser og vold mot barn ble etablert 1. juni 2018. Distriktet har valgt en organisering hvor de alvorligste seksuelle overgrepssakene og alle saker med vold mot barn blir etterforsket av dedikerte etterforskere. Vi har også egne påtalejurister som er spesialister på dette fagfeltet. Vi mener en slik organisering vil gi best kvalitet. Det er for tidlig å konkludere hvorvidt bemanningen er for lav eller ikke. Seksjonen må få tid til å utarbeide gode arbeidsrutiner, skape kontinuitet og stabilitet. Politidistriktet evaluerer situasjonen fortløpende og setter inn tiltak ved behov. Vi må hele tiden prioritere mellom de sakene vi har i distriktet, og vold og overgrep mot barn er høyest prioritert. Det kan medføre at vi må omprioritere ressurser i perioder slik at mindre alvorlige saker må prioriteres ned. Politiet har mange viktige oppgaver og prioritering er en kontinuerlig utfordring. Mange ganger må vi også prioritere mellom de prioriterte sakene, og da vil alltid saker hvor det er fare for at barn blir utsatt for overgrep eller vold bli valgt først. Konsekvensene av for lav bemanning kan medføre at politiet ikke har tid, ressurser og kapasitet til å etterforske alle straffbare handlinger eller saksbehandlingstiden kan bli for lang. Dette er uheldig for alle parter og noe vi tilstreber å unngå så langt som mulig.

Oslo politidistrikt:

– Saker med vold/overgrep mot barn, etterforskes av flere spesialiserte seksjoner i Oslo politidistrikt. Dette er fagmiljøer som er spisset inn mot familievold, seksuelle overgrep og drap/dødsfall/grov kroppsskade. Når det gjelder bemanning, så utfordres vi fortsatt noe på kapasitet på etterforskning av vold/overgrep mot barn, selv om en rekke tiltak er satt inn. Dette er prioriterte saker hvor bemanning er vektlagt. Derfor er disse fagmiljøene styrket med blant annet flere stillinger, lønnstiltak for å rekruttere/holde på kompetanse, og opplæring/kompetansetiltak. En betydelig utfordring er imidlertid at politidistrikter og særorgan konkurrerer om samme arbeidskraft, og det er vanskelig å rekruttere erfarne etterforskere. Det har også vært generelt færre som søker på denne type etterforskerstillinger enn andre type stillinger i politiet. Dette mener vi har med flere faktorer å gjøre – fra hva en tradisjonelt søker seg til i politiet, lønnsforhold, og at saksfeltet er både faglig og menneskelig krevende. Prioriteringen av saker med barn medfører at vi må prioritere ned andre oppgaver i politidistriktet. Etterforskning av denne type saker er tid- og ressurskrevende, og det er økte kvalitetskrav som krever økt kapasitet. I tillegg har antallet saker økt, og mange av disse er komplekse å etterforske – for eksempel nettovergrep. Videre erfarer vi at satsningen på disse sakene fører til at vi avdekker mer og at vi har økt fenomenforståelsen for dette i hele politidistrikt.