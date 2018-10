Yvonne Wold topper SV-lista

Yvonne Wold fra Rauma topper SV sin liste til fylkestingsvalget neste år. Hun får følge av Anders Lindbeck, Kim Thoresen-Vestre og Line Karlsvik på de neste plassene. Yvonne Wold sier ambisjonen er å få inn fire SV-politikere på fylkestinget, og at det blir et rød-grønt flertall i fylkestinget etter valget. Kampen for å opprettholde de videregående skolene, gode klima- og miljøløsninger og en riktig prioritering av pengene blir viktig for SV, sier Wold.