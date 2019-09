Yvonne Wold blir ordfører i Rauma

Yvonne Wold (SV) blir ordfører i Rauma de neste fire årene. Det skjer etter at SV gjorde et brakvalg i Rauma med 23,2 prosent. SV har inngått en samarbeidsavtale med Sp, Ap, MDG og Pensjonistpartiet. Magnhild Vik (Sp) blir varaordfører og Arbeiderpartiet får lederen i utvalget for plan og forvaltning.