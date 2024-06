Ytterligere to personer pågrepet

Ytterligere to personer er pågrepet og satt i arrest etter et forsøk på innbrudd i et hus på Hildre i Haram kommune i natt, opplyser politiet.

Det ble en konfrontasjon mellom gjerningsmennene og beboere på stedet. Gjerningspersonene stakk fra stedet til fots. En bil som politiet antok inneholdt tyvegods sto igjen på stedet.

En person er pågrepet tidligere i saken. Politiet kommer med mer informasjon i morgen formiddag.