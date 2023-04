Ytterlige to personer til legevakt

Ytterlige to personer er sendt til legevakt etter å ha fått i seg gass etter at et kjellergulv kollapsa i et fjøs på Eidsdal i fjord kommune. Det sier brannsjef Inge Teigen til Sunnmørsposten.

Det ble tidligere meldt at bonden, som også deltok i redningsarbeidet fikk pusteproblemer etter å ha blitt eksponert for gass.