Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Soning basert på tillit Porten står åpen og man kan spasere rett inn og ut. – Hvis du vil kan du bare ta bussen. Eller hoppe over gjerdet. Men det er ikke verdt det.

Sara Lovise Roaldseth Journalist

De sitter i stua. Mer enn tjue mann. En og en svarer mens vakta leser opp navnene.

Det er plass til 32 innsatte på åpen avdeling ved Hustad fengsel i Fræna. Lukket avdeling har 28 plasser. «Geir» sonet på lukket før han ble flyttet til åpen. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Dagens første opptelling er fort gjort. Alle på åpen avdeling er her.

Etter oppropet går de rett til fordeling av dagens arbeidsoppgaver. To får ansvar for å fikse en kran som lekker olje, en skal klippe gresset mens andre skal se på en bil som er kommet inn på verkstedet.

De som jobber på kjøkkenet har allerede servert frokost og er i gang med arbeidsdagen.

På landsbasis er over 60 prosent av fengselsplassene i lukket fengsel. De på åpen avdeling på Hustad bor utenfor de høye gjerdene som skiller de to sikkerhetsnivåene i fengselet. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Når oppgavene er fordelt avsluttes møtet.

– Nå skal jeg bare skifte til arbeidsklær og pusse tenner, så kommer jeg, sier «Geir».

«Geir» heter egentlig noe annet, men er anonymisert. Han er en av de 3796 personene som satt i fengsel i Norge i midten av juli, ifølge tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Ved Hustad fengsel sones det både i lukket og åpen avdeling. De som soner på åpen avdeling bor utenfor det høye gjerdet som omringer den lukkede avdelingen, og har færre fysiske sikkerhetstiltak.

Må vise at de er til å stole på

Klokka halv ni starter arbeidsdagen. «Geir» skal hente trucken som står i den ene garasjen.

Portene inn til lukket avdeling kontrolleres og åpnes av vaktene via overvåkningskameraer. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Hovedoppgaven er å frakte ting rundt i fengselet. Det første han skal gjøre er å levere mopper til lukket avdeling, og ta med oppvask tilbake til kjøkkenet.

Han kjører gjennom fengselsområdet som er delt i to. For å komme inn til den lukkede avdelingen må han gjennom to porter. Vaktene vet at «Geir» skal inn og lukker opp.

Etterpå leverer han matkurver til kjøkkenet. De innsatte på lukket avdeling får kun servert middag. Det de skal ha til de andre måltidene må de bestille selv ved hjelp av et poengsystem.

Maten får de innsatte på lukket avdeling levert i kurver. Fårepølse koster 14 poeng, skinke ti poeng, ett egg er to poeng og en appelsin er fire poeng. Brød får de ubegrenset av. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Hver uke har de 80 poeng, og de forskjellige matvarene er verdt forskjellige poengsummer. Matkurvene får de levert i cellene sine når de er fylt opp.

– Han her har bestilt jordbærsyltetøy, egg, hvitost, banan og sukker.

Han stabler alle kurvene med bestillinger og bærer de inn før han parkerer trucken.

Første del av arbeidsdagen er over. Nå har han litt pause før lunsj og henter seg en kaffe på kjøkkenet.

På felleskjøkkenet kan de lage seg egen mat selv om de på åpen avdeling får alle måltidene servert i kantina. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Her er gode muligheter til å lage egen mat hvis man ikke liker middagen eller vil ha noe ekstra godt til kvelds, forklarer han mens han tar frem kaffekopper.

Hver torsdag får de dra på butikken og handle egne matvarer.

– Vi får ukepenger når vi jobber. Det er 67 kroner per dag, mens de på kjøkkenet jobber mer og tjener mer.

Til sammen kan de handle for 700 kroner på butikken i uka og de supplerer med egne penger.

– Men 700 kroner er maks. For den som røyker så blir det to pakker tobakk og litt annet. Man klarer seg noenlunde selv om det kanskje er litt i minste laget.

Ser frem til besøk

De har eget verksted ved fengselet og til høsten vil det bli mulighet for å ta bilfag når de får en ny lærer. I dag fikser de helt enkle ting på en bil de har fått inn. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Mens «Geir» har hentet og fraktet ting med trucken har de andre jobbet i de forskjellige verkstedene på fengselsområdet. I tillegg til bilverksted har de snekkerverksted, de hugger ved, og lager både smykker og såpe.

Til vanlig har mange skoleundervisning, men siden det er ferie har de skolefri og oppgavene blir fordelt på litt flere enn vanlig.

Det er god stemning. Noen sitter og ler mens de maler noen vindussprosser. De forteller at de har gjemt en vekkerklokke under senga til en av de andre innsatte slik at han ble vekket mye tidligere enn han skulle.

– Vi har godt lag her, humrer «Geir» mens han viser vei bort til besøks- og undervisningshuset.

Besøkshuset har både kjøkken, stue og bad og her kan familie komme på besøk onsdager og i helga. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Her kan man lage mat, og vi kan sitte på kjøkkenet eller i stua og kose oss. De som har familie nært har ofte besøk, mens det begrenser seg litt for dem som har lang reisevei.

Man får vanligvis en time med besøk. Men dersom det er lite besøk kan man få to, og de som har lang reisevei kan få tre timer.

– Men de har ikke rett på det. Det er bare hvis det passer og det er ledig, forklarer han før han leder vei ut i gangen igjen.

Huset har leker dersom man har små barn. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Nå skal vi opp på produksjonsrommet.

Oppe i andre etasje åpner han døra inn til et lite rom. Han ler høyt mens han viser frem et lite soverom.

– Vi skal ikke snakke mer om det, humrer han mens han går videre og viser frem forskjellige undervisningsrom.

– Det er alltid kjekt med besøk. Man lever lenge på det.

Opptelling flere ganger i døgnet

Til lunsj er det både oppvarmet rester fra gårsdagens middag, brødmat og frokostblandinger. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Det begynner å nærme seg lunsj og «Geir» må bort og melde seg. Fem ganger i døgnet er det opptelling. En etter en melder de seg til vakta.

– Du kan få handlenekt dersom det gjentar seg at man ikke stiller til opptelling. I tillegg mister man lønna. Så det er en fordel å møte opp, forklarer han mens han går til kantina.

Der vasker alle hendene før de tar seg et brett og forsyner seg med mat fra buffeten.

– Jeg prøver å variere litt så det ikke blir det samme opp igjen og opp igjen. Litt sunt og litt usunt, ler han.

«Geir» plukker litt forskjellig pålegg. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

De fleste spiser sammen i grupper. Vaktene spiser også sammen med de innsatte, og praten går. De to som sitter sammen med «Geir» forteller om andre pek de har gjort mens de har vært her. En forteller at han en gang datt rett i bakken da han la seg på senga.

– Noen hadde fjernet sengeplankene mine. Det er mye artig med tanke på at vi er i et fengsel, ler han.

Selv om de har avsatt en time til lunsj er det mange som forlater kantina lenge før. De tar med seg en kaffe og skal ut og røyke.

De har bygd seg bord og benker av paller, og satt opp askebeger. En har funnet seg en basketball og skyter på korga. De forteller at de mange ettermiddager samles for å spille volleyball. Og så har de trimrom. Det viser «Geir» vei til mens de andre spøker om at han ikke renner ned dørene der.

– Trener du ofte?

Han bruker mest tredemølla i trimrommet. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Nei, ler han. Men han tar seg av og til ei runde på tredemølla. Der er mange forskjellige apparat. Både for vektløftning, styrke og for kondisjon.

– Man må jo gjøre litt aktiviteter, og mye er for samværet med folk.

Det går fort å vise frem trimrommet og det gjør han et poeng av når han kommer ut igjen.

– Jeg tålte ikke mer, sier han til latter fra de andre.

Prøver å delta og ikke sture

Lunsjen er over og de innsatte skal tilbake til arbeidsoppgavene sine. For «Geir» betyr det flere runder med trucken. Han liker arbeidsoppgaven sin.

– Det har med ansvar å gjøre. Man kan ikke bare sette seg i trucken og kjøre vilt og uhemmet.

Nå er det jobb frem til middag. Etter middag har de fri resten av dagen. Han forteller han bruker å være med på de fleste aktiviteter som det tas initiativ til.

De bor på tomannsrom. Der har de både vask, kjøleskap og tv. Toalett er i kjelleren. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Setter man seg ned og kjeder seg blir det lange dager. Det er om å gjøre å dra med seg alle vi kan. Vi har to tv-stuer, Xbox, biljard, bordtennis og vi har et stort bibliotek der vi kan låne både bøker og filmer. Så vi ser ofte en film sammen.

– Blir det lange dager?

– Jeg synes dagene går fort. Men det er fordi jeg er flink til å delta på alt og ikke setter meg ned og sturer og tenker. Jeg prater med folk og deler. Det er viktig å snakke om ting. Da trives du også. Det er en tilpasningssak. Hvis man først begynner å mistrives blir det tunge og lange dager.

«Geir» soner en dom på tre år og tilbrakte de første tre månedene på lukket avdeling. Der var han mye alene. Det eneste måltidet han spiste sammen med andre var middag. Resten spiste han på rommet.

Her på åpen avdeling blir ikke fangene innelåst på rommene sine. Kun ytterdørene blir låst om natten. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Man er mye mer innelåst på lukket avdeling. Det er bare lufting en time per dag. Man har litt jobb og mulighet for skole der også, men man har ikke det samværet som man har her. Man sitter mye for seg selv.

Derfor er han glad han nå er på åpen avdeling, og har ikke tenkt å gjøre noe for å risikere å måtte dra tilbake til lukket.

– Jeg oppfører meg pent og bra. Det er veldig åpent og fritt. Det er bygd på tillit. Hvis du er til å stole på får du komme til åpen avdeling.

Snekkerverkstedet og bilverkstedet på åpen avdeling ligger utenfor fengselsportene og har ingen fysisk hindring rundt seg. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Hvis du ikke oppfører deg, eller bryter reglene, må du ned på lukket. Da er du bak høye gjerder og innelåst.

Han sier at enkelte ganger vil ting føles som de aldri blir bra nok, og man kan nok finne ting å klage på.

– Men vi sitter tross alt i fengsel.