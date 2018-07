Wolff Eikrem ba om å forlate MLS: – Sa nei til en «spennende» klubb

Magnus Wolff Eikrem har signert en kontrakt for fire og halvt år med Molde Fotballklubb.

Årsaken til Molde-returen forklarer han slik:

– Jeg hadde lyst til å spille fotball og du ser at Molde har noe på gang.

27-åringen kommer fra den amnerikanske klubben Seattle Sounders. Ifølge Eikrem ba han selv om å få forlate klubben i den amerikanske proffligaen (MLS).

– Alle kan plukke deg opp

Systemet i MLS er slik at man ikke er signert til klubben, men ligaen. Dermed kunne en annen MLS-klubb hentet Wolff Eikrem før Molde.

– Alle kan plukke deg opp, så jeg måtte si nei til et veldig spennende lag. Jeg hadde lyst til å dra hjem, sier han til NRK.

27-åringen skal være spilleklar for klubben fra og med i dag, men Molde-manager Ole Gunnar Solskjær sier til NRK at det fortsatt er usikkert om midtbanespilleren vil være å se på banen under andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen mot albanske Laci, i morgen.

– Han har mange gode år foran seg, og jeg håper vi kan bidra til det neste steget, sier Solskjær.

Har blitt hentet inn tre ganger

– Jeg sa for et par uker siden at jeg hadde lyst til å komme hjem og få spille for Molde. Molde betyr utrolig mye for meg, sier Wolff Eikrem.

Dette er ikke første gangen Solskjær signerer midtbanespilleren. Duoen tok seriegull med Molde i 2011 og 2012, og da Solskjær ble trener for walisiske Cardiff, fulgte Wolff Eikrem etter i 2014.

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær og Magnus Wolff Eikrem. Foto: Molde FK

– Dette er tredje gang jeg signerer Magnus. Han vet hva som skal til for å vinne og vi kjenner hverandre veldig godt, sier Solskjær, som først ble kjent med midtbanespilleren da han var 12 år gammel.

Wolff Eikrem startet sin karriere i Molde, og har de siste fem årene spilt i utlandet. De siste månedene har han spilt for MLS-klubben Seattle Sounders FC.

Moldenseren har tidligere spilt for Manchester United, Heerenveen, Cardiff og Malmö.