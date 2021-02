Wizz-Air vil prøve boikott-trusler

Det ungarske flyselskapet Wizz-Air, som har truet med å saksøke Møre og Romsdal fylkeskommune for ulovlig boikott, har valgt å stevne Agder fylkeskommune for å prøve saken for det norske rettsvesenet. Selskapet skriver i en pressemelding at det at de nå prøver saken i Aust Agder Tingrett, ikke betyr at de også kan komme til å gå til rettslige skritt mot Møre og Romsdal, men at de avventer det.