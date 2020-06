Wizz Air tar opp flygninger

I dag tar Wizz Air opp igjen flygninger mellom Ålesund og Gdansk i Polen med fire avganger i uken. Flyselskapet startet 1. juni opp med reiser mellom Ålesund og Kaunas i Litauen med to avganger per uke. Disse rutene ble midlertidig stoppet i mars på grunn av reiserestriksjoner. Reiserutene gjør det lettere for lokale bedrifter som er avhengige av arbeidskraften fra disse landene.