Wingo klar for Ferencváros

Henry Wingo er klar for den ungarske fotballklubben Ferencváros. Forrige uke ble det klart at MFK hadde takket ja til et bud på Wingo. Nå er klubbene og Wingo enig om en avtale. Wingo kom fra klubben Seattle Sounders (USA) til Molde FK sesongen 2019 og er registrert med 20 kamper og to mål for Molde FK.