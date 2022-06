Widerøe stanser sine kortbaneflyginger

Widerøe opplyser til NTB at de lørdag vil foreta en kontrollert nedstengning av kortbanenettet. Kortbanenettet er rutene til de minste flyene til flyselskapet.

– Det gjør vi for å ivareta passasjerene våre, og for få flyene tilbake til sine tekniske baser. Det er for at vi skal kunne starte raskere opp igjen når denne streiken er avsluttet, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NTB.

Flyene mellom større flyplasser som Bergen og Tromsø vil fortsette å gå, mens for eksempel Widerøe sine flyginger mellom Oslo og mindre flyplasser, som Førde, fra i dag blir trappet ned.

Widerøe tar kontakt med alle kundene dette gjelder.