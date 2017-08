Warholm: – Nå trenger jeg å slappe litt av

– Det har aldri vært et sånt trykk fra utsida som det er nå. Det er jo veldig greit at folk bekrefter at jeg er en ok type. Men nå har jeg et par løp til som skal gjøres. Jeg har lyst til å være litt på og springe greit. Nå må jeg begynne å få litt overskudd. Jeg hadde ei dårlig trening i går, og var sliten. Nå vil jeg prøve å slappe av. Jeg håper folk vil respektere det, og fortsatt vil synes at jeg er hyggelig selv om jeg ikke alltid kan svare på alle meldinger, sa Karsten Warholm til dem som møtte opp for å gratulere han i Ulsteinhallen mandag kveld.

Fem dager etter VM-gullet han tok på 400 meter hekk sist onsdag dro 21-åringen til hjembyen for å takke dem som har stilt opp for ham og ta imot gratulasjoner.

– Dette har vært noen veldig kjekke dager. Jeg er helt oppriktig når jeg snakker om tilhørigheten til Ulsteinvik. Dette arrangementet tar jeg med meg som et fint bilde inne i hodet mitt og skal bruke det som motivasjon videre, sa han til de fremmøtte.

Ønsker tid for seg selv

Warholms neste løp er Diamond League i Zürich 24. august. De kommende dagene håper han å få lade opp uten for mange forstyrrelser.

– Jeg må ta litt tid for meg selv. Det er nødvendig hvis jeg skal springe mer. Det er artig med så mye oppmerksomhet og at så mange kommer for å snakke med meg, men nå må jeg hvile noen dager.

Mener han er en hard mann

Han la ikke skjul på at han likevel setter pris på hyllesten i hjembyen.

Ulstein-ordfører Knut Erik Engh overrakte blomster til byens nye helt. Foto: Frode Berg / NRK

– Det er helt fantastisk å være tilbake. Jeg får ikke sagt nok ganger hvor stor pris jeg setter på det. Jeg er nesten litt rørt, selv om jeg er en ganske hard mann, slik jeg ser det sjøl.

– Er du det? Du har ikke fremstått så hard - mer smilende, kjekk og grei, kontret NRKs reporter i Ulsteinhallen.

– Har jeg ikke? Det er jo fint. Men jeg blir jo følelsmessig berørt av det jeg ser her, svarte gullvinneren.

– Han er hard når han må være hard, men faktisk en mjuk og fin gutt med masse følelser han også, bekreftet mor og manager Kristine Haddal.

Se intervjuet med Karsten Warholm i Ulsteinhallen: