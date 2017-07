Warholm videre til finale

Karsten Warholm er klar for finale på 400 meter hekk i U23-EM etter at han vant sitt heat med tiden 49,29. Det ble et svært jevnt løp - og det måtte målfoto til for å skille Warholm og franske Victor Coroller. Dany Brand fra Sveits ble nummer tre. Senere lørdag kjemper han om gullet på 400 meter flatt.

Bildet er fra Bislett Games i juni.