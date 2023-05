Warholm ventar med sesongstarten

Karsten Warholm fekk store deler av fjorårssesongen spolert av ein muskelskade, og han klarte ikkje å forsvare VM-gullet sitt.

I år har Warholm utsett sesongstarten, og blir truleg ikkje å sjå i aksjon før under Bislett Games i midten av juni.

– Til no har alt gått etter planen og eg føler at vi er der vi skal vere. Eg skal på ein treningsleir om eitt par veker og forhåpentlegvis startar eg sesongen i juni. Dette er jobben min og eg prøver å gjere alt mogleg for å ta smarte val. Det eg driv med inneber høg fart og dermed større risiko, men eg føler at ein lærer å kjenne kroppen sin betre og tilpasse seg, seier Warholm.