Warholm testet negativt for korona

Karsten Warholm har testet negativt for korona og stiller på 400 meter hekk under NM i Bergen søndag. Warholm kom rett fra Diamond League-stevnet i Roma. Derfor måtte han ha en negativ test for å omgå karantenereglene for reisende fra «røde» land. Herrenes finale løpes klokken 14.40 på Fana stadion.