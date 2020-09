Warholm med nytt rekordforsøk

Karsten Warholm skal gjere eit nytt verdsrekordforsøk. Det er no stadfesta at han skal springe 400 meter hekk under Istaf-stemne i Berlin på søndag. Det var på denne stadion i den tyske hovudstaden han vart europameister i 2018. Warholm mislykkast på å slå Kevin Young sin 28 år gamle rekord i Ostrava i Tjekkia tysdag. – Eg har veldig gode minner frå den blå bana på Olympiastadion. Fansen er flotte, seier Warholm til Istaf-stemnet sin nettstad.