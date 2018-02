Warholm månedens utøver i Europa

Karsten Warholm er månedens friidrettsutøver i Europa for januar, stemt frem via Facebook- og Twittersidene til European Athletics, melder Vikebladet. Warholm forbedret i årets første måned sin norske rekord på 400 meter under Dimna Games, med tiden 45,88. Denne rekorden har han allerede slått i starten av februar da han løp på 45,59 under NM, og samtidig tangerte den nordiske rekorden. Ny pris neste måned?