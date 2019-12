Warholm er journalistenes yndling

Friidrettsutøveren Karsten Warholm er norske sportsjournalisters klare favoritt når det gjelder mediehåndtering. – Det betyr mye for meg, sier han til Kampanje. I Aalunds PR-barometer for 2019 har analyseselskapet undersøkt hvilke idrettsutøvere landets sportsjournalister syntes er best på mediehåndtering. Hekkeløper og verdensmester Karsten Warholm (23) er kåringens soleklare vinner. – Han byr på seg selv, forstår sin posisjon og gir samtlige som har møtt opp samme energi. Uavhengig av om de står først eller bakerst i køen, uttalte én av journalistene. Warholm synes samarbeidet med journalistene har fungert bra.– Vi har respekt for hverandres arbeid, og det tror jeg er mye av grunnen til at vi får til et godt samarbeid.