Warholm-debut i Roma

Karsten Warholm (22) sesongdebuterer trolig først under Diamond League-stevnet i Roma 31. mai. Warholm og trener Leif Olav Alnes har diskutert seg fram til at årets første Diamond League-stevne i Doha i Qatar 4. mai kommer for tidlig. Vi prioriterer en ekstra måned med trening, sier Alnes til NTB.