Waldemar Fiske fikk Årets Jazzstipendiat

Nordmøringen Trygve Waldemar Fiske fikk Årets Jazzstipendiat under Moldejazz i dag. Waldemar Fiske fikk stipendet for sitt prosjekt med arbeidstittel «Fire is the fuel». Prosjektet er et bestillingsverk for Trondheim Jazzorkester, som skal presenteres på festivalen neste år. – Veldig stort, sier Waldemar Fiske til NRK.