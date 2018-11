Wadji og Svendsen får spille

Haugesund og Molde er enige om at Ibrahima Wadji og Tobias Svendsen som er på utlån fra Molde, får spille kveldens eliteseriekamp, skriver Haugesunds Avis(krever innlogging). De to lagene som begge kjemper for medaljer, møtes på Aker stadion i kveld. Før helga ble det kjent at de to klubbene skulle ha en avtale som innebar at Haugesund ikke skulle bruke Wadji og Svendsen mot Molde