Vurderte sin stilling

Danmarks landslagssjef, Åge Hareide, innrømmer at landslagskonflikten mellom DBU og spillerforeningen fikk ham til å vurdere sin stilling som landslagssjef. Hareide snakket med pressen fredag etter å ha sjekket inn på spillerhotellet i Aarhus foran nasjonsligakampen mot Wales søndag. Jeg har tenkt over om jeg vil være med på det her. Og jeg ville ha tenkt enda mer over det hvis vi hadde mistet kampen i nasjonsligaen, sa Hareide.