Vurderer vegsikkerhet inn til Meringdalen

Det er usikkert når vegen inn til Meringdalen i Eresfjord blir åpnet for fri ferdsel. Om lag 100 personer har vært isolerte etter jordskred søndag. Arbeidet med å rydde vegen ble påbegynt i går, slik at de som ville kunne dra ut av bygda. Avdelingsleder i Molde bydrift, Johan Hals sier til NRK at de vil vurdere stabiliteten i masser langs dalsiden før de vil åpne vegen for vanlig trafikk igjen.