Vurderer tiltak og virkemidler

Widerøe har varslet kutt på strekningen Ørsta/Volda lufthamn Hovden – Oslo. I et skriftlig spørsmål har stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) spurt om regjeringen vil gjeninnføre statlige kjøp eller gjøre andre grep. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier regjeringa vurderer fortløpende hvilke tiltak og virkemidler som er best egnet for å sikre et godt flytilbud, men vil ikke svare konkret på hva som blir gjort fra 1. oktober.