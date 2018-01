Vurderer svensk modell

Samtidig som dialogen om prisen på medisinen Spinraza fortsatt pågår, er det aktuelt å vurdere strengere kriterier for behandling, slik det er gjort i Sverige. Før jul opplyste svenske helsemyndigheter og legemiddelprodusenten Biogen at de hadde kommet fram til en avtale om legemiddelet som er et av de dyreste i verden. I Sverige er det besluttet at barn med den sjeldne sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) under visse vilkår skal få medisinen.