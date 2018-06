Vurderer søksmål

Begge entreprenørane som var med i sluttfasen av anbodsprosessen for nytt sjukehus på Hjelset vurderer å gå til søksmål mot Helse Møre og Romsdal. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok å avbryte anbudsprosessen i går.

Kommunikasjonssjef Per Anders Muri i Bentonmast Hæhre serier at selskapet vurderer å setje fram krav om erstatning for arbeidet dei har lagt ned i anbodet.

Kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska, Audun Lågøyr sa til NRK i går at også dei var svært skuffa over utviklinga i saka. Overfor Sunnmørsposten stadfester Lågøyr at Skanska vurderer å gå til søksmål.