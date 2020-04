Vurderer seinare feiring

Russen i fylket ser no på alternative løysningar for å få feira russetida. I Oslo-området har russen planar om å starte feiringa 15. juni. Det same kan bli aktuelt her, seier Marie Klakegg, russepresident ved Atlanten vidaregåande skole i Kristiansund. – Det hadde vore kjekt å få til ei feiring etter 13 års skulegang, så om det er mogleg flyttar vi feiringa til juni. Men det er vanskeleg å sette eksakte datoar når vi veit så lite om korleis smittespreiinga vil utvikle seg. Vi skjønar at det viktigaste er at vi ikkje spreier smitten eller bidreg til at det blir verre. Alle tek det på alvor, seier ho. Presseansvarleg for russen ved Molde vgs., Marlene Viken Heggelund, seier dei òg jobbar med å få til ei felles feiring, og at dei har tett dialog med kommuneoverlegen, men at det er for tidleg å seie noko om når eller korleis denne blir. Også i Ålesund opplyser russestyret at dei har oppretta dialog med politiet for å finne ei løysing (Arkivfoto).