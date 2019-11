Vurderer samanslåing

– Det er naturleg å sikre medverknad frå Møre og Romsdal når Helse Midt-Noreg skal vurdere å slå saman helseføretaka St.Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.

Det skriv administrerande direktør Stig Slørdahl i ei orientering om samanslåingsplanane.

Helse Midt-Noreg set i gang ei utgreiing av fordeler og ulemper ved å slå saman dei to føretaka. Bakgrunnen for prosessen er at Trøndelag no er blitt eitt samla fylke.