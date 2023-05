Vurderer opning av turistvegar

Geologar gjer ei vurdering av skredfaren på vegen over Geirangerfjellet mandag 15. mai. Same vurdering blir gjort veka etter for Trollstigen sin del. Målet er at Geirangerfjellet blir opna neste veke, og Trollstigen til pinsehelga. Dersom det framleis er skredfare eller det kjem nysnø forblir vegane stengt.